Дарио Видошич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Видошич
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Видошич
|Команда
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2010
|1' -40'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:3
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.09.2010
|75' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|22.09.2010
|90' -90'
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.09.2010
|85' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:0
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|11.09.2010
|80' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|1:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)