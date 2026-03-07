Введите ваш ник на сайте
Жереми Аревало
Статистика
€ 7 млн
Жереми Аревало - статистика
Штутгарт
19 марта 2005 (20)
#25 | Нападающий
182 см
Эквадор | Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 2
07.03.2026
Штутгарт
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
4 : 0
01.03.2026
Вольфсбург
88' - 90'
Германия. Третья Лига, 25 тур
Штутгарт II
3 : 1
20.02.2026
Вальдхоф Мангейм
1' - 84'
41'
19'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
17
8
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 19 тур
Уэска
1 : 1
20.12.2025
Расинг
1' - 65'
39'
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг
1 : 1
13.12.2025
Леганес
57' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Кадис
2 : 3
07.12.2025
Расинг
60' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг
4 : 0
30.11.2025
Эйбар
59' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
0 : 2
23.11.2025
Расинг
62' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
09.11.2025
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг
1 : 0
31.10.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Мирандес
1 : 3
25.10.2025
Расинг
1' - 72'
44'
Испания. Сегунда, 10 тур
Расинг
2 : 1
19.10.2025
Депортиво
1' - 74'
60'
Испания. Сегунда, 9 тур
Спортинг
2 : 1
12.10.2025
Расинг
60' - 90'
75'
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг
3 : 0
05.10.2025
Малага
67' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
27.09.2025
ФК Андорра
1' - 60'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кордоба
2 : 2
21.09.2025
Расинг
1' - 72'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
2 : 4
14.09.2025
Леонеса
46' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
2 : 3
07.09.2025
Расинг
46' - 90'
57, 59'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
63' - 90'
81'
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
2 : 3
25.08.2025
Расинг
1' - 59'
Главные новости
Реакция Гвардиолы на разгром от «Реала»
08:40
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
08:30
Арбелоа прокомментировал разгром «Манчестер Сити»
08:16
Сафонов и Хайкин победили в ЛЧ, состав сборной России, ЧМ-2026 потерял участника и другие новости
02:00
Винисиус повторил рекорд Роналду
01:40
Вальверде прокомментировал хет-трик в ворота «Манчестер Сити»
01:34
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина хлопнул «Спортинг» – 3:0!
00:57
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Челси» – 5:2!
00:55
4
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Манчестер Сити» благодаря хет-трику Вальверде
00:53
5
Генич восхищен игрой футболиста «Реала»: «С ума сошел что ли?!»
00:30
Все новости
