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    Златко Дедич - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Златко
    Фамилия Дедич
    Команда ФСВ Франкфурт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1984 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2013 Был в запасе Исландия 2:4 Словения
    22.03.2013 80' -90' Словения 1:2 Исландия
    16.10.2012 1' -59' Албания 1:0 Словения
    12.10.2012 1' -68' Словения 2:1 Кипр
    39'
    11.09.2012 Был в запасе Норвегия 2:1 Словения
    07.09.2012 1' -55' Словения 0:2 Швейцария
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