Златко Дедич - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Златко
|Фамилия
|Дедич
|Команда
|ФСВ Франкфурт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 мая 1984 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2013
|Был в запасе
|Исландия
|2:4
|Словения
|22.03.2013
|80' -90'
|Словения
|1:2
|Исландия
|16.10.2012
|1' -59'
|Албания
|1:0
|Словения
|12.10.2012
|1' -68'
|Словения
|2:1
|Кипр
|39'
|11.09.2012
|Был в запасе
|Норвегия
|2:1
|Словения
|07.09.2012
|1' -55'
|Словения
|0:2
|Швейцария