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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Исландия
Словения - Исландия: обзор матча 22 марта 2013
Словения
22.03.2013, пятница, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 2
Завершен
Исландия
34'
М. Новакович
55'
Г. Сигурдссон
78'
Г. Сигурдссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Исландия
90'
+2
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
90'
+1
Замена
Х. Даниэльссон
️️️️
К. Сигторссон
Замена
З. Дедич
️️️️
Р. Крхин
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
Э. Гудьонсен
76'
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Э. Халлфредссон
69'
Желтая карточка
Й. Гудмундссон
Замена
Т. Матавж
️️️️
З. Любиянкич
65'
57'
Желтая карточка
С. Оттесен
55'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сигурдссон
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
В. Бирса
52'
46'
Замена
Й. Гудмундссон
️️️️
А. Финнбогасон
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
34'
Желтая карточка
М. Новакович
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
18
Александар Радосавлевич
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Златан Любиянкич
ЦФ
11
Миливойе Новакович
ЦФ
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Солви Оттесен
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
17
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Словения
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
3
Александар Райчевич
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
0
Армин Бачинович
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
14
Златко Дедич
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
Исландия
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
0
Йоханн Гудмундссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
15
Хельги Даниэльссон
ЦП
16
Олафур Скуласон
ЦП
4-4-2
1
Ханданович
13
Йокич
6
Илич
5
Цесар
2
Бречко
18
Радосавлевич
14
Куртич
21
Крхин
10
Бирса
11
Новакович
9
Любиянкич
3-4-1-2
1
Халльдорсон
2
Саеварссон
5
Оттесен
6
Сигурдссон
23
Скуласон
17
Гуннарссон
20
Халлфредссон
8
Бьярнасон
10
Сигурдссон
9
Сигторссон
11
Финнбогасон
10
Бирса
14
Лазаревич
14
Лазаревич
10
Бирса
21
Крхин
14
Дедич
14
Дедич
21
Крхин
9
Любиянкич
23
Матавж
23
Матавж
9
Любиянкич
11
Финнбогасон
0
Гудмундссон
0
Гудмундссон
11
Финнбогасон
20
Халлфредссон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
20
Халлфредссон
9
Сигторссон
15
Даниэльссон
15
Даниэльссон
9
Сигторссон
Остались в запасе
Словения
Исландия
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
3
Александар Райчевич
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
0
Армин Бачинович
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Олафур Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
12
Ясмин Ханданович
ВР
19
Доминик Марох
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
3
Александар Райчевич
ЦЗ
11
Горан Цвиянович
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
0
Армин Бачинович
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
Остались в запасе
18
Стейнтор Торстейнссон
ЦП
0
Гудмундур Кристьянссон
ЦП
0
Арнор-Свейнн Адалстейнссон
ЦЗ
12
Гуннлейфур Гуннлейфссон
ВР
3
Халлгримур Йонассон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Олафур Скуласон
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Словения - Исландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия
2 : 1
07.06.2026
Словения
Исландия
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
10.06.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Ставрос Трицонис
(Афины)
Стадион:
Стожице
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