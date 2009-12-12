Маркос Альварес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Штуттгарт Кикерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Штуттгарт Кикерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2010
|86' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|23.01.2010
|Был в запасе
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|16.01.2010
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Вердер (Бремен)
|19.12.2009
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)