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    Маркос Альварес - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Маркос
    Фамилия Альварес
    Команда Штуттгарт Кикерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 86' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:2 Кельн (Кельн)
    23.01.2010 Был в запасе Нюрнберг (Нюрнберг) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    16.01.2010 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Вердер (Бремен)
    19.12.2009 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    12.12.2009 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
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