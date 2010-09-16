Элиман Кулибали - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Элиман
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Элиман
|Фамилия
|Кулибали
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|1' -66'
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|21.10.2010
|46' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|30.09.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2010
|Был в запасе
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)