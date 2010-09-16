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    Тим Смолдерс - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Тим
    Фамилия Смолдерс
    Команда Серкль Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1980 (42 года)
    Рост 191
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 5 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:0 Левски (София)
    04.11.2010 1' -90' Гент (Гент) 3:1 Спортинг (Лиссабон)
    7'
    21.10.2010 1' -46' Спортинг (Лиссабон) 5:1 Гент (Гент)
    30.09.2010 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2010 79' -90' Левски (София) 3:2 Гент (Гент)
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