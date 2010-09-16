Штеф Уилс - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Штеф
|Фамилия
|Уилс
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Штеф
|Фамилия
|Уилс
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Левски (София)
|04.11.2010
|1' -28'
|Гент (Гент)
|3:1
|Спортинг (Лиссабон)
|21.10.2010
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|5:1
|Гент (Гент)
|16'
|30.09.2010
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2010
|1' -90'
|Левски (София)
|3:2
|Гент (Гент)