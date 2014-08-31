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    Юлиан Кох - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Юлиан
    Фамилия Кох
    Команда Санкт-Паули
    Состав Основной
    Родной город Шверте
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1990 (32 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    16.12.2014 Был в запасе Кельн (Кельн) 0:0 Майнц (Майнц)
    26.09.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    23.09.2014 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 2:2 Майнц (Майнц)
    20.09.2014 83' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    31.08.2014 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Ганновер-96 (Ганновер)
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