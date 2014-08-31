Юлиан Кох - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шверте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Кох
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шверте
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|16.12.2014
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Майнц (Майнц)
|26.09.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|23.09.2014
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:2
|Майнц (Майнц)
|20.09.2014
|83' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Ганновер-96 (Ганновер)