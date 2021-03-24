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    Нейц Скубич - статистика

    #89 | Защитник
    Имя Нейц
    Фамилия Скубич
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 июня 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2021 65' -89' Хорватия 3:0 Словения
    04.09.2021 Был в запасе Словения 1:0 Мальта
    01.09.2021 Был в запасе Словения 1:1 Словакия
    30.03.2021 Был в запасе Кипр 1:0 Словения
    27.03.2021 62' -90' Россия 2:1 Словения
    24.03.2021 87' -89' Словения 1:0 Хорватия
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