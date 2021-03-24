Нейц Скубич - статистика
#89 | Защитник
|Имя
|Нейц
|Фамилия
|Скубич
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Нейц
|Фамилия
|Скубич
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 июня 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словения
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2021
|65' -89'
|Хорватия
|3:0
|Словения
|04.09.2021
|Был в запасе
|Словения
|1:0
|Мальта
|01.09.2021
|Был в запасе
|Словения
|1:1
|Словакия
|30.03.2021
|Был в запасе
|Кипр
|1:0
|Словения
|27.03.2021
|62' -90'
|Россия
|2:1
|Словения
|24.03.2021
|87' -89'
|Словения
|1:0
|Хорватия