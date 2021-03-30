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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Кипр - Словения
Кипр - Словения: обзор матча 30 марта 2021
Кипр
30.03.2021, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Словения
42'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Словения
Замена
А. Гогич
️️️️
К. Артиматас
90'
+2
Замена
М. Илия
️️️️
П. Сотириу
90'
+2
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Ф. Папулис
82'
81'
Замена
Н. Коутер
️️️️
Ю. Балковец
81'
Замена
Л. Захович
️️️️
З. Ловрич
58'
Замена
Х. Вучкич
️️️️
Б. Крамер
58'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Я. Бийол
47'
Желтая карточка
Я. Куртич
46'
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Зайц
ГОЛ! 1:0!
И. Питтас
Пас отдал
Ф. Папулис
42'
38'
Желтая карточка
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
5
Костас Сотериу
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
24
Миха Зайц
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
19
Кенан Байрич
ЦП
14
Блаж Крамер
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Томас Янну
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Парис Псалтис
ПЗ
6
Алекс Гогич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
23
Жига Фрелих
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Дамьян Богар
ЦП
22
Амедей Ветрих
ЦП
5
Нино Коутер
ЦП
7
Харис Вучкич
АП
13
Домен Чрнигой
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
3-5-2
22
Михаил
4
Иоанну
5
Сотериу
8
Кусулос
9
Питтас
20
Кастанос
19
Лайфис
18
Артиматас
7
Антониу
3
Сотириу
15
Папулис
4-4-2
1
Облак
20
Стоянович
3
Балковец
4
Блажич
6
Бийол
14
Куртич
8
Ловрич
19
Байрич
24
Зайц
7
Иличич
14
Крамер
18
Артиматас
6
Гогич
6
Гогич
18
Артиматас
3
Сотириу
9
Илия
9
Илия
3
Сотириу
15
Папулис
10
Лоизу
10
Лоизу
15
Папулис
24
Зайц
20
Богар
20
Богар
24
Зайц
3
Балковец
5
Коутер
5
Коутер
3
Балковец
6
Бийол
13
Чрнигой
13
Чрнигой
6
Бийол
14
Крамер
7
Вучкич
7
Вучкич
14
Крамер
8
Ловрич
19
Захович
19
Захович
8
Ловрич
Остались в запасе
Кипр
Словения
4
Томас Янну
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
2
Парис Псалтис
ПЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Жига Фрелих
ВР
Остались в запасе
4
Томас Янну
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
21
Маринос Ционис
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
2
Парис Псалтис
ПЗ
14
Онисифорос Рушиас
ЦФ
22
Андреас Параскевас
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
13
Боян Йокич
ЛЗ
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
22
Амедей Ветрих
ЦП
23
Жига Фрелих
ВР
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Кипр - Словения
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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