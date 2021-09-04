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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Мальта
Словения - Мальта: обзор матча 04 сентября 2021
Словения
04.09.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
1 : 0
Завершен
Мальта
45'
З. Ловрич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Мальта
Пенальти не реализован!
А. Шпорар
88'
86'
Желтая карточка
З. Мускат
79'
Замена
С. Писани
️️️️
Т. Каруана
77'
Желтая карточка
Л. Монтебелло
73'
Замена
Л. Гамбин
️️️️
Д. Мбонг
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
З. Ловрич
70'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Б. Шешко
70'
Замена
М. Зайц
️️️️
Я. Млакар
61'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Богар
61'
58'
Замена
П. Мбонг
️️️️
Ш. Димек
58'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
А. Сатариано
45'
Желтая карточка
А. Сатариано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ловрич
45'
43'
Желтая карточка
Э. Пепе
Желтая карточка
Я. Куртич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
20
Дамьян Богар
ЦП
17
Ян Млакар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
9
Кейн Аттард
ЦП
23
Тристан Каруана
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
24
Миха Зайц
ЦП
13
Домен Чрнигой
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
5
Жан Рогель
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
4-4-2
1
Облак
6
Бийол
17
Мевля
3
Балковец
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
20
Богар
14
Куртич
11
Шешко
17
Млакар
3-2-4-1
1
Бонелло
13
Пепе
22
Мускат
23
Сатариано
7
Мбонг
5
Шоу
23
Каруана
10
Теума
21
Димек
9
Аттард
21
Корбалан
8
Ловрич
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
8
Ловрич
17
Млакар
24
Зайц
24
Зайц
17
Млакар
20
Богар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
20
Богар
11
Шешко
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Шешко
7
Мбонг
20
Гамбин
20
Гамбин
7
Мбонг
23
Каруана
18
Писани
18
Писани
23
Каруана
23
Сатариано
11
Монтебелло
11
Монтебелло
23
Сатариано
21
Димек
8
Мбонг
8
Мбонг
21
Димек
Остались в запасе
Словения
Мальта
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
5
Жан Рогель
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
19
Марио Юрчевич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
5
Жан Рогель
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Словения - Мальта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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