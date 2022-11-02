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    Иван Чудин - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Викторович
    Фамилия Чудин
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1990 (33 года)
    Рост 176
    Вес 67
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    3'
    26.02.2023 1' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
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