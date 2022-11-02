Иван Чудин - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Чудин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Чудин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1990 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|3'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)