Халис Мера - статистика

Лион
24 февраля 2007 (18)
#44 | Полузащитник
178 см
Франция | Алжир
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 8 тур
Лион
4 : 2
29.01.2026
ПАОК
1' - 69'
55'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2 : 5
25.01.2026
Лион
1' - 74'
16'
Лига Европы, 7 тур
Янг Бойз
0 : 1
22.01.2026
Лион
1' - 76'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
2 : 1
18.01.2026
Брест
74' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лилль
1 : 2
11.01.2026
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 3
03.01.2026
Лион
1' - 66'
