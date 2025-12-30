Введите ваш ник на сайте
Главная
Джваненг Гэлакси
Омаатла Кебато
Статистика
€ 50 тыс
Омаатла Кебато - статистика
Джваненг Гэлакси
16 июня 1993 (32), Маун
#13 | Нападающий
180 см
Ботсвана
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Ботсвана
0 : 3
30.12.2025
ДР Конго
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Бенин
1 : 0
27.12.2025
Ботсвана
1' - 59'
Главные новости
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клуб
17:50
7
Тихонов оценил назначение Карседо в «Спартак»
17:37
4
Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»
17:11
11
Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона
16:39
4
Экс-игрок «Спартака» заявил, что клуб становится середняком РПЛ
16:14
26
Названы еще 2 звездных футболиста, которых может подписать «Актобе»
15:46
2
Хаби Алонсо ответил на предложение «Ливерпуля»
14:35
1
Фото
Глушаков оформил хет-трик за «Спартак»
14:13
13
Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна
13:23
Видео
Карпин назвал Мостового «футболистиком»
12:57
2
