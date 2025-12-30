Введите ваш ник на сайте
Главная
Габороне Юнайтед
Элфорд Велафи
Статистика
Элфорд Велафи - статистика
Габороне Юнайтед
18 января 1999 (27)
#4 | Защитник
Ботсвана
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Ботсвана
0 : 3
30.12.2025
ДР Конго
Был в запасе
Кубок африканских наций, 2 тур
Бенин
1 : 0
27.12.2025
Ботсвана
1' - 90'
Главные новости
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
4
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
2
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
7
Фото
Карпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России
16:46
5
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
16:29
1
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
5
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Все новости
