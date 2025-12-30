Введите ваш ник на сайте
€ 75 тыс

Моша Гаолаолве - статистика

25 декабря 1993 (32), Лобатсе
#4 | Защитник
190 см
Ботсвана
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 3 тур
Ботсвана
0 : 3
30.12.2025
ДР Конго
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Бенин
1 : 0
27.12.2025
Ботсвана
1' - 90'
