Испания. Сегунда
Команды
Сеута
Карлос Эрнандес
Статистика
€ 100 тыс
Карлос Эрнандес - статистика
Сеута
15 сентября 1990 (35), Хаэн
#6 | Защитник
185 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
1' - 90'
47'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
1' - 90'
89'
Главные новости
Перес выбрал тренера для «Реала», новые трансферные цели ЦСКА и другие новости
01:27
ЦСКА включился в борьбу за вингера «Бока Хуниорс»
01:03
1
Акинфеев сделал заявление о чемпионстве ЦСКА
00:45
1
Лоськов встал на защиту Баринова: «Я сам проходил похожую историю»
Вчера, 23:59
1
Перес выбрал нового тренера для «Реала»
Вчера, 23:48
Орлов раскритиковал Карпина за двух игроков в составе сборной России
Вчера, 23:23
1
Тихонов – о Дзюбе: «Я про идиотов комментарии не даю»
Вчера, 23:11
5
В «Локомотиве» определились с приоритетной трансферной целью
Вчера, 22:22
1
Раскрыта причина смерти 45-летнего экс-зенитовца Акимова
Вчера, 22:10
1
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
Вчера, 21:57
2
