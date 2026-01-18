Введите ваш ник на сайте
Хосеп Серда
Статистика
€ 300 тыс
Хосеп Серда - статистика
ФК Андорра
4 февраля 2003 (22)
#21 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 60'
Испания. Сегунда, 21 тур
ФК Андорра
1 : 1
10.01.2026
Леонеса
46' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
61' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 22 тур
Мирандес
1 : 2
18.01.2026
ФК Андорра
1' - 60'
Испания. Сегунда, 21 тур
ФК Андорра
1 : 1
10.01.2026
Леонеса
46' - 90'
58'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сеута
2 : 1
04.01.2026
ФК Андорра
61' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
13.12.2025
ФК Андорра
61' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
ФК Андорра
1 : 2
06.12.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Спортинг
1 : 1
28.11.2025
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
22.11.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
15.11.2025
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
ФК Андорра
0 : 0
02.11.2025
Кадис
86' - 90'
