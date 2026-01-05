Введите ваш ник на сайте
€ 250 тыс

Гислейн Ахудо - статистика

2 июля 1999 (26), Танну-Гола Куффо
#18 | Полузащитник
180 см
Бенин
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Египет
3 : 1
05.01.2026
Бенин
106' - 120'
Кубок африканских наций, 3 тур
Бенин
0 : 3
30.12.2025
Сенегал
85' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Бенин
1 : 0
27.12.2025
Ботсвана
Был в запасе
Кубок африканских наций, 1 тур
ДР Конго
1 : 0
23.12.2025
Бенин
Был в запасе
Главные новости
Глава «Зенита» прокомментировал обмен Гонду на Дивеева
16:53
Раскрыта максимальная сумма, которую «Локо» может получить за Батракова
16:26
1
«Оренбург» отстранил экс-игрока «Спартака»
16:01
Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше»
15:54
4
Форварда «Динамо» удалили из командного чата из-за трансфера в «Спартак»
15:32
7
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз
15:27
2
«Зенит» требовал у ЦСКА за Гонду 14 миллионов
15:02
1
Видео«Русский Холанд» проходит медосмотр с «Пари НН»
14:47
3
Мостовой отреагировал на обмен Дивеева на Гонду
14:36
1
Заявление агента Баринова по ситуации с трансфером в ЦСКА
14:29
Все новости
