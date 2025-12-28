Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 8 млн

Кристи Инao Улаи - статистика

Трабзонспор
6 апреля 2006 (19)
#42 | Полузащитник
173 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кубок африканских наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 1
28.12.2025
Камерун
70' - 90'
80'
Кубок африканских наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
24.12.2025
Мозамбик
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
3 : 3
14.12.2025
Бешикташ
1' - 90'
63'
84'
Главные новости
Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак», Пьянич закончил карьеру, 957-й гол Роналду и другие новости
01:45
Ташуев – о назначении в «Енисей»: «Сослали меня в Сибирь»
01:23
1
АПЛ. «Арсенал» разнес «Астон Виллу» Эмери, «МЮ» не справился с последней командой лиги
01:13
Кутепов охарактеризовал предполагаемого нового тренера «Спартака»
00:40
Защитник сборной Англии Гехи сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем»
00:12
Канчельскис назвал условие для перехода Баринова в «Спартак»
Вчера, 23:45
Писарев рассказал, как попал в ДТП с Шалимовым: «Фонтан крови плескал знатный»
Вчера, 23:34
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
Вчера, 23:23
Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова»
Вчера, 22:43
2
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
Вчера, 22:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 