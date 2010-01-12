Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ахмед Эйд - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Ахмед
    Фамилия Эйд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1980 (42 года)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Египет 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2010 Был в запасе Гана 0:1 Египет
    25.01.2010 Был в запасе Египет 3:1 Камерун
    20.01.2010 Был в запасе Египет 2:0 Бенин
    16.01.2010 57' -90' Мозамбик 0:2 Египет
    12.01.2010 Был в запасе Египет 3:1 Нигерия
    • Читайте нас: 
    11