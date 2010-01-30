Фредрик Стоор - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Стоор
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Стоор
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|67' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Фулхэм (Лондон)
|25.04.2010
|89' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|27.03.2010
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|14.03.2010
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Фулхэм (Лондон)
|06.02.2010
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|03.02.2010
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Портсмут (Портсмут)
|30.01.2010
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)