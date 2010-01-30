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    Фредрик Стоор - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Стоор
    Команда Лиллестрем
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.05.2010 67' -90' Арсенал (Лондон) 4:0 Фулхэм (Лондон)
    25.04.2010 89' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Фулхэм (Лондон)
    27.03.2010 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    14.03.2010 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Фулхэм (Лондон)
    06.02.2010 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    03.02.2010 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:0 Портсмут (Портсмут)
    30.01.2010 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
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