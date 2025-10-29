Введите ваш ник на сайте
Киран Моррисон - статистика

Ливерпуль
9 ноября 2006 (18), Манчестер
#68 | Полузащитник
183 см
Северная Ирландия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 3
29.10.2025
Кристал Пэлас
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
3 : 2
25.10.2025
Ливерпуль
1' - 90'
18+
