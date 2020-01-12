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    Денис Петрич - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Денис
    Фамилия Петрич
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 мая 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 82
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    16.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2020 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Метц (Метц)
    08.02.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 3:3 Нант (Нант)
    04.02.2020 1' -90' Нант (Нант) 1:2 ПСЖ (Париж)
    31.01.2020 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:2 Нант (Нант)
    12.01.2020 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:2 Нант (Нант)
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