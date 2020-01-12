Денис Петрич - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Петрич
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Петрич
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Метц (Метц)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Нант (Нант)
|04.02.2020
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|31.01.2020
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Нант (Нант)
|12.01.2020
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:2
|Нант (Нант)