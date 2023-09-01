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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 01 сентября 2023
Нант
01.09.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
39'
М. Мохамед
4'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Марсель
Замена
Маркиньос
️️️️
М. Саймон
90'
+1
Замена
С. Мутуссами
️️️️
П. Чиривелья
88'
Замена
М. Коко
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
74'
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Мохамед
73'
70'
Желтая карточка
В. Ронжье
64'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Х. Корреа
Замена
К. Бамба
️️️️
Адсон
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Пас отдал
М. Саймон
39'
26'
Желтая карточка
П. Обамеянг
Красная карточка
Б. Меупию
9'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
33
Бастьен Меупию
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
28
Адсон
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Марсель
40
Йелле ван Нек
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
3-3-1-1-2
40
Дескамп
33
Меупию
5
Джемерт
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
18
Пьерр-Габриэль
8
Аугусто
27
Саймон
42
Мохамед
28
Адсон
4-2-1-3
13
Лопес
92
Клосс
99
Мбемба
2
Жиго
6
Лоди
21
Ронжье
17
Верету
7
Сарр
7
Обамеянг
9
Витинья
32
Корреа
4
Чиривелья
8
Мутуссами
8
Мутуссами
4
Чиривелья
18
Пьерр-Габриэль
97
Коко
97
Коко
18
Пьерр-Габриэль
27
Саймон
11
Маркиньос
11
Маркиньос
27
Саймон
28
Адсон
17
Бамба
17
Бамба
28
Адсон
42
Мохамед
37
Ганаго
37
Ганаго
42
Мохамед
32
Корреа
7
Ндиайе
7
Ндиайе
32
Корреа
Остались в запасе
Нант
Марсель
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
11
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Йелле ван Нек
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
91
Флоран Мойе
АП
11
Stredair Appuah
ЦФ
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Нант - Марсель
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
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