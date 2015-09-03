Алексей Перминов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Перминов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Перминов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|60' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Динамо (Киров)
|26.10.2015
|46' -90'
|Динамо (Киров)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|20.10.2015
|90' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Динамо (Киров)
|14.10.2015
|75' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|5:0
|Динамо (Киров)
|03.10.2015
|67' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|27.09.2015
|66' -90'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|67' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Динамо (Киров)
|15.09.2015
|67' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|03.09.2015
|90' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|10.08.2015
|1' -73'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|73'
|03.08.2015
|1' -87'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|37'
|28.07.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)