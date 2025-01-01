Введите ваш ник на сайте
Данил Горяев - статистика

Волгарь
Завершил карьеру
14 марта 2005 (20), Элиста
#10 | Нападающий
185 см
Россия
Статистика
Главные новости
«Спартак» возглавил экс-газпромовец, решение по Станковичу, ЦСКА купит Пруцева, новая работа Смолова и другие новости
01:25
Стало известно, кто стоит за новым главой «Спартака» Некрасовым
01:05
1
«Оренбург» определился с новым тренером
00:35
2
Ловчев дал серьезное и ответственное обещание
00:29
3
«Спартак» накажут по итогам дерби с ЦСКА
00:14
4
Подробности трансфера Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
00:05
1
«Лучше заплатить неустойку, чем терпеть эту херню»: Быстров – за отставку Станковича
Вчера, 23:54
3
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам дерби с ЦСКА
Вчера, 23:32
1
Стала известна судьба зубов Сперцяна после стычки с Ндонгом
Вчера, 23:16
2
Мостовой отреагировал на назначение главой «Спартака» болельщика ЦСКА
Вчера, 22:58
2
Все новости
