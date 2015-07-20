Никита Евграфов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Евграфов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Никита
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Евграфов
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Носта
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2015
|79' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|30.08.2015
|68' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|1' -46'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10'