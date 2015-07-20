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    Никита Евграфов - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Никита
    Отчество Александрович
    Фамилия Евграфов
    Команда Носта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1987 (35 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Носта 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.09.2015 79' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    30.08.2015 68' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Носта (Новотроицк)
    21.08.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    28.07.2015 Был в запасе Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.2015 1' -46' Носта (Новотроицк) 0:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    10'
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