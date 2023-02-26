Антон Килин - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Килин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Вес
|61
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Килин
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|169
|Вес
|61
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|60' - 90'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|62' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|62' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)