Балтика
Тимофей Тимофеев
Статистика
Тимофей Тимофеев - статистика
Балтика
24 сентября 2025 (0)
#59 | Нападающий
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 23 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
19.09.2025
Балтика (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 22 тур
Балтика (мол)
1 : 1
12.09.2025
Спартак М (мол)
1' - 90'
Главные новости
Любительский клуб установил рекорд Кубка России
20:34
1
Возвращение Кузяева в РПЛ назвали приговором целому поколению российских футболистов
19:57
6
Реакция представителя Жерсона на информацию об отъезде игрока из «Зенита»
19:46
2
Фото
Сафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
19:22
6
«Спартаку» предложили двух российских тренеров
19:13
19
Стало известно, почему Кузяев оказался вместо Испании в «Рубине»
18:34
7
Тикнизян получил 3-е гражданство
18:18
10
Кирьяков тремя словами оценил состояние «Спартака»
17:10
15
Кафанов: «Карпин не боится идти по пути Гвардиолы»
17:02
11
Черданцев назвал две причины, из-за которых в РПЛ стало больше судейских скандалов
16:47
6
Все новости
