Сени Кумбасса - статистика

Тулуза
20 июня 2007 (18), Тулуза
#35 | Защитник
187 см
Франция | Гвинея
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
3 : 6
30.08.2025
ПСЖ
79' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
16.08.2025
Тулуза
1' - 90'
