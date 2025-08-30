Введите ваш ник на сайте
Главная
Франция. Лига 1
Команды
Тулуза
Марио Сауэр
Статистика
Марио Сауэр - статистика
Тулуза
15 мая 2004 (21), Братислава
#77 | Полузащитник
180 см
Словакия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
3 : 6
30.08.2025
ПСЖ
1' - 63'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2 : 0
24.08.2025
Брест
1' - 60'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
16.08.2025
Тулуза
1' - 68'
65'
