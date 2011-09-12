|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2011
|46' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|24.10.2011
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|17.10.2011
|1' -46'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|25.09.2011
|1' -32'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:3
|Динамо Бр (Брянск)
|15.09.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|45'
|12.09.2011
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)