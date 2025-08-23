Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карлос Эспи - статистика

Леванте
24 июля 2005 (20)
#19 | Нападающий
194 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1 : 0
23.08.2025
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
2 : 1
16.08.2025
Леванте
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
«Локомотив» назвал АЕКу цену на Баринова
23:00
Команду Юрана разнесли во 2-м турецком дивизионе
22:51
2
РПЛ. «Динамо» разгромило «Пари НН» (3:0) в дебютном матче Миранчука
22:44
2
Зобнин обновил рекорд «Спартака»
22:22
1
Баринов может уехать в Грецию
21:55
4
Галактионов прокомментировал упущенную победу «Локо» над «Ростовом»
21:45
5
Реакция Альбы на спасение «Ростова» в матче с «Локо»
21:05
4
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»
20:48
10
Генич двумя словами отреагировал на камбэк «Ростова» в матче с «Локо»
20:37
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 