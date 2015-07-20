Андрей Арлашин - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Арлашин
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Арлашин
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|6
|0
|0
|0
|0
|Карелия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -88'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.09.2015
|1' -62'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|75' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|72' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|59' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|1' -59'
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|1' -73'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)