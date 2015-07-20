Артем Польшин - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Польшин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Польшин
|Команда
|Энергомаш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергомаш
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|31.08.2015
|90' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Энергомаш (Белгород)
|22.08.2015
|66' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|2:2
|Арсенал-2 (Тула)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)