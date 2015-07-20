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    Артем Польшин - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Польшин
    Команда Энергомаш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энергомаш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 0:0 Локомотив (Лиски)
    31.08.2015 90' -90' Чертаново (Москва) 1:2 Энергомаш (Белгород)
    22.08.2015 66' -90' Металлург Л (Липецк) 1:0 Энергомаш (Белгород)
    17.08.2015 Был в запасе Зенит (Пенза) 1:0 Энергомаш (Белгород)
    11.08.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 2:2 Арсенал-2 (Тула)
    20.07.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 0:2 Торпедо (Москва)
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