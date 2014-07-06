Александр Савин - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Савин
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Савин
|Команда
|ФК Сочи-2013
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2014
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|5:1
|Сочи (Сочи)
|03.08.2014
|46' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|27.07.2014
|63' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|19.07.2014
|1' -55'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.07.2014
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|06.07.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)