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    Александр Савин - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Савин
    Команда ФК Сочи-2013
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 октября 1984 (38 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2014 Был в запасе Анжи (Махачкала) 5:1 Сочи (Сочи)
    03.08.2014 46' -90' Сочи (Сочи) 1:1 Шинник (Ярославль)
    27.07.2014 63' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    19.07.2014 1' -55' Сочи (Сочи) 0:1 Тюмень (Тюмень)
    12.07.2014 1' -90' Тосно (Тосно) 2:1 Сочи (Сочи)
    06.07.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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