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Сиэтл
Рид Бейкер-Уайтинг
Статистика
Рид Бейкер-Уайтинг - статистика
Сиэтл
31 марта 2005 (20), Сиэтл
#21 | Полузащитник
180 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Сиэтл
1 : 3
20.06.2025
Атлетико
1' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Ботафого
2 : 1
16.06.2025
Сиэтл
46' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 3
02.06.2025
Миннесота Юнайтед
75' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Сиэтл
1 : 0
29.05.2025
Сан-Диего
Был в запасе
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