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    Андрей Трофимов - статистика

    Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Трофимов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Владимир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 декабря 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:0 Урал (Екатеринбург)
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