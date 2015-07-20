|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|69'
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Химки (Химки)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Строгино (Москва)
|12.08.2015
|74' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|61' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)