Артем Васильев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Имя
|Артем
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Псков-747
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|87' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|12'
|26.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|88' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|16.10.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|04.08.2015
|1' -24'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|22'
|20.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)