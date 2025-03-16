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Жилберто Флорес - статистика

Цинциннати
1 апреля 2003 (21 год)
#3 | Защитник
180 см
Парагвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
2 : 0
16.03.2025
Цинциннати
1' - 83'
45'
83'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Тигрес УАНЛ
3 : 1
12.03.2025
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Цинциннати
2 : 0
09.03.2025
Торонто
60' - 90'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 1
05.03.2025
Тигрес УАНЛ
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
02.03.2025
Цинциннати
1' - 70'
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 раунд
Цинциннати
1 : 1
27.02.2025
Мотагуа
46' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
1 : 0
23.02.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 85'
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