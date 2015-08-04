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    Игорь Балдин - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Балдин
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 августа 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 7 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2015 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    11.10.2015 Был в запасе Черноморец (Новороссийск) 2:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    04.10.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    21.09.2015 1' -80' Краснодар-2 (Краснодар) 5:0 Черноморец (Новороссийск)
    36' 80'
    13.09.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    01.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.08.2015 Был в запасе Ангушт (Назрань) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.08.2015 77' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    11.08.2015 1' -90' МИТОС (Новочеркасск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    12'
    04.08.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    28.07.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
    20.07.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
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