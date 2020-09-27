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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Elijah Wynder
Статистика
Elijah Wynder - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
#22 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
27.09.2026
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
02.08.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
1' - 74'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 3
18.07.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
1' - 57'
США. МЛС, 14 тур
Сиэтл
0 : 2
17.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Канзаc Сити
3 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
46' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
73' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
03.05.2026
Ванкувер Уайткепс
75' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
27.04.2026
Реал Солт-Лейк
67' - 90'
90'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
2 : 1
23.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 62'
США. МЛС, 8 тур
Даллас
2 : 2
19.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
80' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
72' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 76'
70'
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 72'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
15.03.2026
Канзаc Сити
1' - 80'
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
4 : 1
08.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
01.03.2026
Шарлотт
1' - 66'
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