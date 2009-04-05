Виктор Кузнецов - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Череповец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Кузнецов
|Команда
|Череповец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 декабря 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Армавир
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:2
|Армавир (Армавир)
|14.06.2009
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|02.06.2009
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|17.05.2009
|1' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|30.04.2009
|90' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|05.04.2009
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Армавир (Армавир)
|62'