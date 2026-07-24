Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виктор Кузнецов - статистика

Торпедо Вл
4 декабря 1983 (42)
#51 | Защитник
181 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
0 : 0
24.07.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Луки-Энергия
1 : 1
17.05.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Торпедо Вл
1 : 1
10.05.2026
Звезда
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Иркутск
2 : 1
26.04.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.04.2026
Динамо Вг
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Балтика-2
2 : 0
12.04.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Главные новости
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
22:07
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
1
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
5
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
2
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+