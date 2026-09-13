Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Гиголаев - статистика

Победа
31 марта 1989 (37)
#77 | Вратарь
190 см | 81 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 90'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Победа
3 : 2
30.08.2026
Акрон-2
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 2
23.08.2026
Победа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал-2
14
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Арсенал-2
1 : 1
09.08.2026
Авангард
1' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Волна
2 : 0
01.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Арсенал-2
0 : 5
26.07.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Квант
3 : 1
04.07.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Орел
4 : 1
20.06.2026
Арсенал-2
45' - 90'
71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Арсенал-2
1 : 1
14.06.2026
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Металлург Л
3 : 1
06.06.2026
Арсенал-2
32' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Арсенал-2
1 : 1
31.05.2026
Зенит
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Строгино
2 : 0
16.05.2026
Арсенал-2
1' - 63'
17'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Арсенал-2
5 : 4
10.05.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Шумбрат
2 : 3
02.05.2026
Арсенал-2
46' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Арсенал-2
0 : 3
12.04.2026
Волна
1' - 90'
Главные новости
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
2
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
1
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
8
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+