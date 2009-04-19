|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2009
|1' -87'
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|82'
|27.06.2009
|1' -73'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.06.2009
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|25.05.2009
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|3:0
|Носта (Новотроицк)
|22.05.2009
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|14.05.2009
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|19.04.2009
|78' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)