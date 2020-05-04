Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Diogo Lobao - статистика

Витория Гимараеш
#23 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
22
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
1' - 46'
7'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
25.04.2026
Риу Аве
1' - 58'
Португалия. Примейра, 30 тур
Жил Висенте
0 : 1
18.04.2026
Витория Гимараеш
1' - 64'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
56' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
67' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 0
21.03.2026
Витория Гимараеш
70' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
14.03.2026
Фамаликан
1' - 70'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
2 : 0
08.03.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.02.2026
Алверка
1' - 56'
35'
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
1' - 77'
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
1' - 90'
68'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
07.02.2026
Витория Гимараеш
1' - 90'
83'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
30.01.2026
Морейренcе
1' - 80'
79'
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
4 : 2
24.01.2026
Витория Гимараеш
58' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
18.01.2026
Порту
76' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
46' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
23.12.2025
Спортинг
46' - 90'
50'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
0 : 1
13.12.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
66' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
01.11.2025
Бенфика
1' - 61'
Португалия. Примейра, 9 тур
Фамаликан
2 : 0
26.10.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
61'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
04.10.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2025
Брага
81' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
16.08.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
3 : 0
11.08.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Главные новости
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
2
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
3
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
7
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
7
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
19:20
12
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
19:07
6
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
18:40
3
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
17:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+