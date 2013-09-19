Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Христос Карипидис - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Христос
    Фамилия Карипидис
    Команда Ксанти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1982 (40 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2013 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 4:2 Аполлон (Лимассол)
    08.11.2013 1' -90' Лацио (Рим) 2:1 Аполлон (Лимассол)
    24.10.2013 1' -90' Аполлон (Лимассол) 0:0 Лацио (Рим)
    61'
    03.10.2013 1' -90' Легия (Варшава) 0:1 Аполлон (Лимассол)
    19.09.2013 1' -90' Аполлон (Лимассол) 1:2 Трабзонспор (Трабзон)
    • Читайте нас: 
    11