Христос Карипидис - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Карипидис
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Христос
|Фамилия
|Карипидис
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1982 (40 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2013
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:2
|Аполлон (Лимассол)
|08.11.2013
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|24.10.2013
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:0
|Лацио (Рим)
|61'
|03.10.2013
|1' -90'
|Легия (Варшава)
|0:1
|Аполлон (Лимассол)
|19.09.2013
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:2
|Трабзонспор (Трабзон)